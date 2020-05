Tweedeverblijvers pas ten vroegste op 8 juni weer welkom

We mogen vanaf zondag opnieuw beperkt bezoek ontvangen, zo maakte premier Sophie Wilmès bekend na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Maar waar is nog geen duidelijkheid over?

Nu het aantal ziekenhuisopnames en het aantal covid-19-patiënten op de afdeling intensieve zorg langzaam afnemen, kunnen een aantal inperkingsmaatregelen worden versoepeld. De regering geeft in een volgende fase voorrang aan het uitbreiden van onze sociale contacten, zo werd woensdag duidelijk na bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Ook de geplande heropening van de winkels krijgt groen licht, mits het naleven van strikte maatregelen.

Minder goed nieuws was er voor de tweedeverblijvers. Oorspronkelijk was gezegd dat ze mogelijk vanaf 18 mei, wanneer fase twee van de exitstrategie gepland staat, naar hun tweede thuis konden gaan, nu werd dat uitgesteld naar ‘ten vroegste bij fase drie’ – op 8 juni dus. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van een daguitstap.

Voor het overige blijft de inhoud van fase twee wel overeind zoals eerder gecommuniceerd. Naast de gedeeltelijke heropening van de scholen buigt de groep van experten zich voor die fase over de heropening van markten, musea en bibliotheken, maar ook het hernemen van contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten is een belangrijk punt op de agenda, aldus Wilmès.

Tot slot wordt door de experten ook bekeken of huwelijken en begrafenissen opnieuw met gezelschap kunnen plaatsvinden en of het reëel is om trainingen voor groepssporten in openlucht te hernemen.