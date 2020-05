Actrice Selena Gomez kruipt de keuken in voor de Amerikaanse streamingdienst HBO Max.

Het programma zal in het thema van quarantaine staan en het is deze zomer al op de streamingdienst te zien. Elke aflevering komt er een andere chef-kok op bezoek om samen met ­Gomez te koken.

In een reactie aan ­Amerikaanse media zegt Gomez dat ze, als ze geen actrice zou geworden zijn, beslist in de keuken haar carrière had willen uitbouwen. Ze benadrukt wel dat ze nu geen koksopleiding heeft gehad.

Gomez zal het kookprogramma niet alleen presenteren, maar ook produceren.