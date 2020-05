Merkel heeft goed nieuws voor de Bundesliga, ook in Turkije en Servië wordt deze zomer gevoetbald

De Duitse regering heeft woensdag goed nieuws gebracht voor de Duitse voetbalteams. De Bundesliga mag vanaf midden mei herstarten, weliswaar met duels achter gesloten deuren. Ook in Turkse Süper Lig en de Servische competitie rolt de bal sneller dan verwacht opnieuw.

Concreet zal er dus vanaf 15 of 22 mei terug gevoetbald worden in DuitslandDe beslissing kwam tot stand na een videoconferentie tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordigers van de deelstaten. De regionale besturen hadden het laatste woord over de beslissing in Duitsland.

Er moeten in de Bundesliga nog negen volledige speeldagen afgewerkt worden. Ook de Tweede Bundesliga, met ook nog negen speeldagen te gaan, mag herstarten. Het weekend van 15 tot 17 mei is de eerste datum die in aanmerking komt om opnieuw te voetballen. De clubs mogen zelf beslissen over de exacte datum van herstart. Donderdag staat er een vergadering tussen de verschillende clubs op het programma.

De Duitse profliga (DFL) en Duitse voetbalbond (DFB) hebben de clubs alvast een uitgebreide handleiding bezorgd over de manier waarop de wedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden. Er zal ook uitgebreid getest blijven worden.

Bij een eerste reeks tests testten de voorbije dagen tien personen positief op het coronavirus, op een totaal van 1.724 afgenomen tests. Clubs zullen ook strikte quarantainemaatregelen in acht moeten nemen voor de start van de competitie.

De Duitse profliga pleitte al enkele weken voor een hervatting van de Bundesliga, die sinds begin maart stilligt. De precaire financiële situatie bij veel clubs werd daarbij vaak als reden aangehaald. Door de hervatting van de hoogste twee divisies in Duitsland recupereren de Duitse clubs liefst 300 miljoen euro aan tv-rechten.

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. In Frankrijk en Nederland werd het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat er tot 31 juli niet gevoetbald mag worden.

Merkel zat vandaag bijeen met de vertegenwoordigers van de deelstaten Foto: EPA-EFE

Turkse Süper Lig herneemt op 12 juni

De Turkse voetbalcompetitie, die intussen bijna twee maanden stilligt omwille van de coronacrisis, zal op 12 juni herbeginnen. Dat maakte de Turkse voetbalbond (TFF) woensdag bekend op een persconferentie. Het is de bedoeling dat het seizoen eind juli helemaal afgewerkt is. De Süper Lig werd op 19 maart geschorst.

TFF-voorzitter Nihat Özdemir liet ook weten dat zijn land nog steeds de finale van de Champions League wil huisvesten. Die zou in augustus in Istanboel moeten plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis liggen vrijwel alle nationale en internationale competities stil.

Foto: Photo News

Servische competitie neemt herstart op 30 mei

De Servische voetbalbond (FSS) heeft dan weer aangekondigd dat op 30 mei de hoogste voetbalklasse kan hervatten. De FSS besliste dat enkel de vier laatste speeldagen van de reguliere competitie zullen worden afgewerkt. De play-offs gaan niet door. Op 20 juni zou de competitie moeten eindigen.

Ook de Servische bekercompetitie wordt hervat. De kwartfinales, halve finales en finale zullen achtereenvolgens plaatsvinden op 3 juni, 10 juni en 24 juni.

De Servische voetbalbond maakte in haar persbericht geen melding over het feit of toeschouwers aanwezig zullen mogen zijn bij de wedstrijden. Het antwoord op die vraag lijkt echter vanzelfsprekend. De Servische autoriteiten handhaafden recent nog het verbod tot bijeenkomsten van meer dan twee personen.

Rode Ster Belgrado heeft door het beperken van het kampioenschap in Servië tot de reguliere competitie de titel bijna op zak. De traditieclub telt met nog vier speeldagen te gaan elf punten voorsprong op grote rivaal Partizan Belgrado.