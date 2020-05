De Jamaicaanse zangeres Millie is overleden. Haar onschuldige hitje ‘My boy lollipop’ was voor veel westerlingen de eerste kennismaking met de ska-muziek.

Millie Small is minder bekend dan ‘My boy lollipop’, haar enige hit. In de zomer van 1964 schalde die over de stranden van New York tot Sydney, en in Blankenberge: het stond ook acht weken ...