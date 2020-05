Belgisch voetbal opgeschort tot 31 juli, deur blijft op een kier voor de bekerfinale

Tot 31 juli zullen er in ons land geen voetbalwedstrijden worden gespeeld. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad zopas beslist. Daardoor kan het seizoen 2019/2020 in de hoogste klasse al zeker niet meer volledig afgewerkt worden. Of op 1 augustus weer gevoetbald kan worden, is nog niet duidelijk.

In theorie laat dat momenteel één mogelijk weekend over waarop nog gevoetbald kan worden. De Europese voetbalbond Uefa heeft zijn lidstaten namelijk gevraagd het huidige voetbalseizoen uiterlijk voor maandag 3 augustus te beëindigen.

Op papier zou het dus nog mogelijk zijn de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp en de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot op zaterdag 1 of zondag 2 augustus te laten plaatsvinden. In principe zou ook de laatste speeldag van de reguliere competitie dat weekend gespeeld kunnen worden, maar dan is het ofwel die speeldag, ofwel de bekerfinale.

De vraag is echter nog maar hoe realistisch dat is. Als voetbal tot 31 juli niet is toegestaan, zullen de profclubs ook geen oefenmatchen kunnen spelen om zich voor te bereiden op de hervatting van het seizoen. Daarnaast is er nog het bijkomende risico van mensenmassa’s die zullen samenkomen, wat in ons land verboden is tot 31 augustus.

De Raad van Bestuur van de Pro League had eind maart al beslist het huidige seizoen te laten stopzetten. Die beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door alle profclub op de Algemene Vergadering, die na herhaaldelijk uitstel nu gepland staat op vrijdag 15 mei.