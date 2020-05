Tom Cruise maakt actiefilm in de ruimte met Nasa en Elon Musk

Tom Cruise (57) waagde zich al meermaals aan gevaarlijke stunts voor zijn films, maar gaat nu voor de ultieme uitdaging: een actiefilm maken in de ruimte. Hij zal daarvoor samenwerken met de Amerikaanse ruimteorganisatie Nasa en met SpaceX-baas Elon Musk.

De geruchten doen al langer de ronde. Tom Cruise en Tesla-baas Elon Musk zouden gesprekken voeren met Nasa over een actiefilm die in de ruimte zou worden opgenomen. Daarmee zou Cruise, de laatste jaren vooral de ster van actiefilms als Mission: impossible, de eerste acteur kunnen worden die aan boord van een raket klimt.

Maar nu heeft Nasa dus bevestigd. ‘Nasa kijkt er ontzettend naar uit om samen met Tom Cruise een film op te nemen aan boord van het internationaal ruimtestation’, laat Jim Bridenstine weten op Twitter. Bridenstine is sinds 2018 de beheerder van de organisatie. ‘We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om Nasa’s ambitieuze plan werkelijkheid te laten worden.’

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Geen astronauten sinds 2011

Cruise maakte er de voorbije jaren zijn handelsmerk van zijn eigen stunts uit te voeren. De man beklom ’s werelds hoogste wolkenkrabber, bestuurde zelf een straaljager en wie goed kijkt, ziet hoe hij in de laatste Mission: impossible zijn enkel breekt tijdens een sprong. Je kan de man dus geen gebrek aan toewijding voor z’n vak verwijten. Dat de acteur dan ook zelf de ruimte zal ingaan, lijkt onvermijdelijk.

Al is dat wellicht niet voor meteen. Eind deze maand stuurt Elon Musk, bij wijze van testvlucht, voor het eerst twee astronauten naar het internationaal ruimtestation in een nieuw soort ruimtevaartuig, ontworpen in zijn bedrijf SpaceX. Sinds 2011 zijn de Verenigde Staten er immers niet meer in geslaagd mensen op eigen kracht de ruimte in te sturen. Het zal dus wellicht nog even duren vooraleer er een hele filmploeg richting ruimte wordt gevlogen. Musk lijkt, met zijn eeuwige obsessie voor het leven op andere planeten, alvast een ideale partner in crime voor dit waanzinnige project.

Verdere details over de film zijn nog niet bekend. Er is nog geen cast, regisseur, scenario of zelfs filmstudio aan het project verbonden. Wel staat al vast dat het niet om een nieuwe Mission:impossible gaat. Maar volgens Elon Musk wordt het heel ‘leuk’. Cruise smeert zijn kuiten alvast in.