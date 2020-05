Dat kan er ook nog wel even bij: op een kosmische boogscheut ligt een zwart gat op de loer. Maar, geen paniek, het lijkt geen allesverslindende schrokop.

In de Melkweg liggen er vermoedelijk honderden miljoenen zwarte gaten verscholen. Het grootste exemplaar ligt in het centrum van ons sterrenstelsel: Sagittarius A* is 4 miljoen keer zo zwaar als de zon ...