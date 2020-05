Kunnen we zo wel weer op restaurant?

Hoe kunnen restaurants na de exit uit de lockdown op een veilige manier ruimtes creëren om gezellig te tafelen? Misschien wel met individuele glazen huisjes, zoals deze ‘Serres Séparées’ waarmee de Nederlandse kunstinstelling Mediamatic dezer dagen experimenteert.

De bedenkers haalden de mosterd bij de ‘chambre séparée’ die in sommige – betere – restaurants gereserveerd kan worden voor koppeltjes die in alle intimiteit willen dineren. Ze toverden de serres die ze recupereerden van een eerder kunstproject met planten, om tot individuele huisjes waarin een ronde tafel en twee stoelen passen. Het concept werd al uitgebreid getest in Amsterdam.