De Amerikaanse president Donald Trump bracht dinsdag een bezoek aan een mondmaskerfabriek in Arizona. Opvallend aan dat bezoek was dat de president zelf geen mondmasker droeg. Hij achtte een veiligheidsbril voldoende. Ook opmerkelijk tijdens de rondleiding was de cover van ‘Live and let die’ van Guns ’N Roses dat plots zeer luid in de fabriek werd gedraaid.