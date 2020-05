Peter Zulj zinspeelt op transfer: “Anderlecht is een ideale springplank, daar zal ik gebruik van maken”

Anderlecht-middenvelder Peter Zulj heeft laten doorschemeren dat hij openstaat voor een vertrek uit de hoofdstad. Hij noemt paars-wit “een ideale springplank”. “Daar zal ik gebruik van maken”, zegt hij. “Als ik zo blijf spelen, zullen er wel aanbiedingen komen.”

De uitspraken van Zulj zijn in zekere zin verrassend omdat de Oostenrijker nooit echt onomstreden was bij Anderlecht. Vooral in zijn beginperiode oogstte de middenvelder veel kritiek. Dit seizoen stond hij de voorbije tien wedstrijden wel steeds in de basis. “In België wordt sneller gespeeld dan in Oostenrijk. Daar had ik aanvankelijk problemen mee”, is Zulj eerlijk in een gesprek met de regionale krant Oberösterreichische Nachrichten.

Hij werd er ook al aangesproken door kapitein Vincent Kompany. “Vincent is een vastberaden persoon die je meedogenloos alles in je gezicht zegt, of het nu goed of slecht is. Daarom bleef hij maar zeggen: Peter, je moet sneller worden. Ik heb veel geleerd en speel nu sneller en beter.”

Zulj speelt sinds januari 2019 voor Anderlecht. Tot dusver kwam hij 32 keer in actie voor de Belgische recordkampioen.