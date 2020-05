Wereldwijd toprestaurant wankelt

Eleven Madison Park in New York, in 2017 verkozen tot beste restaurant ter wereld, zit in zware problemen. De topchef kookt er nu gratis maaltijden voor 3.000 behoeftigen.

De toekomst een van ’s werelds meest gereputeerde toprestaurants - Eleven Madison Park in New York - is erg onzeker. Het restaurant van topchef en eigenaar Daniel Humm blijft mogelijk zelfs voorgoed dicht. ‘Of we nog gaan heropenen, weet ik niet. Er hangt een groot vraagteken boven Eleven Madison Park’, ziet Humm het zelf somber in.

Drie Michelinsterren

Het New Yorkse toprestaurant van Humm, dat drie Michelinsterren telt en in 2017 helemaal bovenaan eindigde op de lijst van ’s werelds 50 beste toprestaurants, zat tot net voor de lockdown nochtans elke avond helemaal vol. Elke avond 80 gasten, waaronder vaak celebrities. De plotse sluiting op 16 maart zag Humm dan ook niet aankomen. ‘We zaten hier soms in een zeepbel’, vertelt hij aan het persagentschap Bloomberg.

Humm vreest nu dat het wel eens voorgoed voorbij zou kunnen zijn. ‘Er zullen miljoenen dollars nodig zijn om Eleven Madison Park te kunnen heropenen’, waarschuwt hij. Ongeveer 30 procent van het personeel in zijn restaurant werkte er namelijk op basis van een tijdelijk visum. Zij zitten nu thuis zonder te weten of ze ooit naar de VS kunnen terugkeren.

Uit eten gaan wordt duurder

“Je moet dus al dat personeel zien terug te brengen’, legt Humm uit. ‘En ik werk met duur materiaal in een grote ruimte. Ik wil blijven koken met de beste en duurste ingrediënten op een creatieve manier. Maar aan de andere kant, moet het natuurlijk ook allemaal iets opleveren.’ Want als er sommige restaurants straks weer open gaan, verwacht de topchef dat (door de coronamaatregelen, red) uit eten gaan wellicht een flink stuk duurder zal worden.

Maaltijden thuis laat leveren, ziet Humm dan weer niet zitten. Dat past niet bij de stijl van het toprestaurant, vindt hij. Bovendien zou het de gezondheid van het personeel in gevaar brengen. Na enkele dagen doelloos te hebben rondgereden op zijn fiets, besloot Humm dan maar iets te doen aan de groeiende voedselnood in New York.

Grootkeuken voor armen

Humm belde American Express op en kreeg er in amper twee dagen 250.000 dollar los om onder de naam Rethink Food een grootkeuken op te starten in zijn restaurant voor het koken van gratis maaltijden voor 3000 armen en behoeftigen in New York met overschotten uit supermarkten. Indien zijn restaurant ooit heropent, belooft Humm dat ook in de toekomst te blijven doen.