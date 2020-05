Belgische economie krimpt minder dan gemiddelde in EU, berekent Europese Commissie

Het Belgisch bbp zal door de coronacrisis in 2020 met 7,2% krimpen en met 6,7% opveren in 2021. Hiermee doet België het iets beter dan het gemiddelde in de eurozone, waar een daling van het bbp met 7,7% voorspeld wordt. Dat blijkt uit de lentevooruitzichten van de Europese Commissie.

De Commissie gaat er ook vanuit dat de werkloosheidsgraad van 5,4% naar 7,7% gaat oplopen dit jaar. Volgend jaar zou dat weer dalen tot 6,6%. In de eurozone zou de werkloosheid op 9,6% pieken. De Commissie houdt zich in haar berekeningen wel een slag om de arm en gaat ervan uit dat de coronapandemie stilaan onder controle raakt waarbij de lockdowns geleidelijk kunnen opgeheven worden. Hierdoor trekt het economisch de komende maanden leven weer aan. Ze meldt dat in het geval het virus moeilijker onder controle raakt en er nieuwe lockdowns nodig zijn, de cijfers veel slechter zullen uitvallen.

De vooruitzichten van de Commissie gelden als de meest complete en best vergelijkbare cijfers binnen Europa. De Belgische cijfers zitten zowat op alle componenten ergens middenin Europa. Wat krimp betreft, zou Polen met -4,3% het minst hard afzien, Griekenland met -9,7% het meest. Duitsland en Nederland noteren respectievelijk een daling van -6,5% en -6,8%, iets beter dan België. Frankrijk doet met 8,2% dan weer iets slechter.

De Commissie maakte ook een inschatting van het begrotingstekort, dat zou dit jaar op een tekort van -8,9% uitkomen en het jaar erop op -4,2%. De overheidsschuld zou hierdoor richting 110% stijgen in 2021. België zou hierdoor wel een aantal plaatsen zakken in de landen met de hoogste overheidsschuld. Spanje en Frankrijk zouden in 2021 over België springen. Italië, Griekenland en Portugal hebben dan ook nog een hogere overheidsschuld.