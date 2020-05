Als de uitgebreide testen en de contactopsporing gedisciplineerd toegepast worden, kunnen we vermijden dat de coronamaatregelen opnieuw verstrengd worden. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum gezegd. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt ondertussen elke dag met 5 tot 15 procent.

De cijfers zitten duidelijk in dalende lijn, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Er werden de afgelopen 24 uur 272 nieuwe gevallen bevestigd in ons land. 'Er is een duidelijke afname van het totaal aantal mensen waarbij de infectie wordt vastgesteld', zei Van Gucht. 'Dat cijfer daalt met 5 tot 15 procent per dag.' In totaal zijn er 50.781 bevestigde gevallen van covid-19 in ons land.

Daarnaast daalt ook het aantal overlijdens steevast, met 6 tot 11 procent per dag. Er zijn 110 nieuwe overlijdens te betreuren. Het Nationaal Crisiscentrum heeft een correctie doorgevoerd op het totaal aantal sterfgevallen. Er werden 229 overlijdens in het ziekenhuis met terugwerkende kracht toegevoegd aan het totaal. Die mensen stierven tussen 24 maart en 4 mei. De doodsoorzaak van 71 mensen werd bevestigd door een scan van de longen, 157 sterfgevallen werden niet bevestigt met een test of scan, maar daarbij hadden artsen sterke vermoedens dat het over een covid-19-overlijden ging.

'Vanaf nu zullen systematisch alle covid-19-overlijdens in het ziekenhuis meegeteld worden die werden bevestigd met een scan of waarbij sterke vermoedens zijn dat het om covid-19-overlijdens gaat', zei Van Gucht.

De ziekenhuizen namen 116 nieuwe patiënten op. 'Dat is een lichte stijging na drie dagen van dalende cijfers', zei Van Gucht. 'We komen opnieuw boven de 100 opnames uit, maar dat is vermoedelijk een compensatie van het weekendeffect', zei hij. De viroloog verwacht dat het cijfer opnieuw zal dalen. Er mochten 290 mensen het ziekenhuis verlaten. Er liggen momenteel 646 mensen op intensieve zorg met covid-19. 'Er is een stabilisatie van patiënten op intensieve zorg na gisteren, als we kijken naar de trend van de voorbije week, zien we dat die cijfers met 3 tot 5 procent dalen per dag.

Vroege symptomen

Van Gucht legt de aandacht op een Nederlandse studie, waaruit blijkt dat algemene symptomen, zoals het zich algemeen slecht voelen, het plots opsteken van vermoeidheid, plotse hevige spierpijn, maar ook hoofdpijn, oogpijn en het verlies van smaak en reukzin, kunnen wijzen op een covid-19-infectie. Symptomen zoals koorts, hoesten en hoofdpijn treden meestal pas later op.

'Het was heel opvallend dat het verlies van smaak- en reuk en de plotse spierpijn het best gelinkt konden worden aan een positieve test', zei Van Gucht. 'We moeten dus zeer aandachtig zijn voor het optreden van die vroege symptomen, het is belangrijk dat u zich dan onmiddellijk thuis isoleert. We zijn immers het meest besmettelijk bij het begin van de symptomen. Bel dan naar de huisarts om een test aan te vragen', raadde hij aan.

Testen

Sinds begin deze week zijn de criteria om mensen te testen sterk uitgebreid. Er zijn ook veel meer testen beschikbaar en de structuren om stalen af te nemen zijn verbeterd. Dat gebeurt nu via de huisarts en via gespecialiseerde staalafnamecentra. 'Alle personen die verdachte symptomen vertonen, kunnen nu getest worden', bevestigde Van Gucht.



'De eerste stap is om de symptomen vast te stellen bij uzelf. Als u symptomen herkent, blijf thuis en bel uw huisarts' zei Van Gucht. De huisarts zal dan beslissen of er getest moet worden en u ontvangen of doorverwijzen naar één van de gespecialiseerde staalafnamecentra in uw buurt. 'Het is belangrijk dat u in afwachting van uw resultaat thuisblijft en u isoleert van uw huisgenoten', benadrukte Van Gucht. 'De arts zal u ook vragen om een lijst te maken van alle personen waar u tot twee dagen voor het begin van de eerste symptomen mee in contact bent geweest. U krijgt een resultaat, ongeacht of het positief of negatief is. Test u positief, dan zal uw gezondheidstoestand van nabij opgevolgd worden en zal u de juiste behandeling krijgen. Het contactcentrum zal uw omgeving en contacten, op anonieme wijze, op de hoogte brengen.'

Volgens Van Gucht kunnen we vermijden dat de maatregelen in de toekomst verstrengd moeten worden, als de uitgebreide testen en de contactopsporing systematisch en gedisciplineerd toegepast worden. 'Dit is de beste garantie en ons voornaamste wapen om ervoor te zorgen dat we de komende maanden en normaler leven kunnen gaan leiden, in afwachting van een vaccin.'

'Iedereen neemt verantwoordelijkheid'



'Dat we sinds maandag zonder grote problemen een eerste stap hebben gezet in de afbouw van de maatregelen, toont aan dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt', vond Yves Stevens tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. 'Ondernemingen hebben zich aangepast om op een veilige manier te hernemen, reizigers op het openbaar vervoer bedekken spontaan hun neus en mond. Hierdoor beschermen we niet enkel onszelf, maar ook de anderen. Dergelijke solidariteit zal onze samenleving de komende weken en maanden weerbaarder maken tegen het virus.'



Het virus is volgens hem enkel onder controle te houden, als iedereen het gedrag aanpast aan de nieuwe realiteit. 'Het virus is verzwakt, maar nog niet uitgeteld', zei Stevens. 'Door de juiste automatismen aan te nemen, kunnen we de overdracht van het virus afremmen, en zal de kracht van het virus afnemen.'

Curve afgevlakt



'We zijn er de afgelopen weken samen in geslaagd om de curve te doen afvlakken', zei Stevens. 'We moeten de ondertussen gekende r-waarden de komende weken en maanden verder doen dalen en onder de 1 houden.' De r-waarde duidt de besmettelijkheidsgraad aan, en geeft aan hoeveel mensen een drager van het virus verder besmet. Hoe lager deze waarde, hoe zwakker het virus en hoe veiliger de samenleving. 'Laten we hier samen voor gaan door ook de komende weken en maanden de maatregelen op te volgen en zo samen te bouwen aan een weerbare samenleving. Stap voor stap, veilig vooruit.'



Dat er de voorbije dagen meer overlijdens waren in ziekenhuizen dan in woonzorgcentra, heeft er volgens viroloog Van Gucht vooral mee te maken dat de situatie in die woonzorgcentra verbeterd is. 'Daar neemt het aantal overlijdens sterk af, in de ziekenhuizen wat trager. In de woonzorgcentra alleen rapporteerden we rond 12 april nog meer dan 200 overlijdens, vandaag nog maar 51. In het aantal ziekenhuizen is het aantal overlijdens veel geleidelijker en trager afgenomen. Dat verklaart de verandering.'

Tweede golf

'Het is heel moeilijk om de kans op een tweede golf in te schatten', verklaarde Van Gucht nog. 'Het is mogelijk dat het aantal besmettingen en hospitalisaties terug stijgt als we maatregelen te snel loslaten of de regels onvoldoende volgen.'



Een toename van de cijfers is na een tweetal weken te analyseren, maar een sterke stijging van hospitalisaties of van de bezetting op intensieve zorg kan pas na enkele maanden worden duidelijk worden. 'Sommige modellen voorspellen dat die stijging voor augustus zou zijn, maar het zou ook nog later kunnen zijn, in het najaar of in de winter, als de weersomstandigheden weer ongunstiger worden', zei Van Gucht. 'Heel veel hangt af van de mate waarin we ons gedrag gaan blijven aanpassen en van het succes van de contactonderzoeken. Als dat goed werkt, is het ook mogelijk dat die tweede golf er helemaal niet komt.'