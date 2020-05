Duitsland wil winkels weer openen, amateursporten mogen weer

In Duitsland zullen de deelstaten zelf mogen beslissen over het versoepelen van de lockdown-maatregelen. Dat staat in een voorstel waarover de Duitse regering en de deelstaten akkoord zijn. Alle winkels zouden weer openen, amateursporten in open lucht mogen onder voorwaarden weer beoefend worden.

De deelstaten mogen zelf bepalen welke maatregelen ze opheffen, maar als er in een stad ‘meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen’ worden vastgesteld, wordt de versoepeling er meteen teruggedraaid. Dat blijkt uit een voorlopige tekst die werd opgesteld in aanloop naar het overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de premiers van die deelstaten, woensdag om 14 uur.

De regering wil dat alle scholieren binnenkort weer naar school kunnen. Ook kunnen alle winkels weer open, zolang de strenge maatregelen worden nageleefd. Volgens de federale overheid is er genoeg vooruitgang geboekt om deze versoepelingen te steunen.

Deelstaat Beieren kondigde dinsdag al aan dat grote winkels en winkelcentra op 11 mei weer open mogen, restaurants volgen op 25 mei en hotels vanaf 30 mei.

Geen grote evenementen

Sporten is weer toegestaan, ook teamsporten mogen weer worden beoefend, zolang iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt en mensen elkaar niet aanraken.

De deelstaten zouden verder zelf mogen beslissen over een geleidelijke opening van universiteiten, restaurants, bars, hotels, beurzen, schoonheidssalons, bordelen, theaters, fitnessstudio’s, bioscopen en discotheken.

Grote evenementen zoals festivals en sportevenementen, maar ook bijvoorbeeld straatfeesten, blijven nog verboden tot het einde van augustus.

Het aantal nieuwe gevallen is in Duitsland de voorbije 24 uur we lvoor het eerst in zes dagen opnieuw toegenomen. Er waren 855 nieuwe besmettingen, tegenover de 488 die dinsdag gemeld werden. Het totaal ligt nu op 167.007. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. Er vielen geen nieuwe doden.