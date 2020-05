Tax-on-web neemt valse start door loginproblemen

Het systeem om in te loggen bij de verschillende overheidsdiensten kampt met technische problemen. Daardoor zijn sommige sites moeilijk of niet bereikbaar. Dat komt vooral ongelegen voor tax-on-web, waar de Belgen sinds dinsdag hun aangifte voor dit jaar in orde kunnen brengen.

Het probleem is breder dan alleen tax-on-web. Ook wie zich bijvoorbeeld bij mypension.be wil aanmelden, zal wellicht meermaals moeten proberen. Het probleem stelt zich zowel voor wie inlogt met een elektronische identiteitskaart als bij wie de app itsme gebruikt.

Sinds dinsdagnamiddag is het mogelijk om via tax-on-web de aangifte van vorig jaar in te dienen. Voor 3,9 miljoen belastingplichtigen staat daar een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte klaar, die enkel nog gecontroleerd moet worden. Maar zover raken dat je het voorstel te zien krijgt, is momenteel dus geen evidentie.

Volgens woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën gaat het louter om een probleem met het inloggen bij de overheidsdiensten. Er wordt gezocht naar een oplossing. Eens iemand ingelogd raakt, werkt tax-on-web wel probleemloos, aldus Adyns.

Traditioneel worden de eerste dagen dat tax-on-web toegankelijk is al duizenden aangiften ingediend. Ook dit jaar leek het die kant uit te gaan: na zowat een uur waren dinsdag al meer dan duizend aangiften verstuurd.