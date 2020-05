Drie MLS-clubs hernemen vanaf woensdag de trainingen

Atlanta United, Sporting Kansas City en Inter Miami beginnen vanaf woensdag opnieuw op vrijwillige basis te trainen. De Major League of Soccer (MLS) maakte het nieuws dinsdagavond op haar website bekend. De overige MLS-clubs wachten voorlopig af.

Er is in de Verenigde Staten immers ook nog geen duidelijkheid over een hervatting van de competitie, die sinds 12 maart stilligt omwille van de wereldwijde coronacrisis. In de wandelgangen klinkt voorzichtig 8 juni als mogelijke datum om te herstarten.

De MLS besliste afgelopen vrijdag dat clubs vanaf vandaag opnieuw mogen trainen. Het gaat dan enkel om clubs waarvan de staten het binnen hun coronamaatregelen toestaan. Dat zijn er voorlopig 11, op een totaal van 26 MLS-clubs.

Voorlopig beslisten enkel Atlanta United, Sporting Kansas City en Inter Miami haar spelers opnieuw te verwelkomen. Andere clubs, zoals het Montréal Impact van coach Thierry Henry, speler Laurent Ciman en technisch directeur Olivier Renard, houden voorlopig de boot nog af.

Uiteraard moeten de spelers en coaches tijdens hun training de regels van social distancing respecteren. Er mogen ook slechts vier spelers tegelijkertijd trainen. De teams moeten de toegang tot het terrein beperken tot alleen essentieel personeel. Alle uitrusting, zoals ballen, kegels en doelen moeten tussen elke sessie ontsmet worden. De temperatuur van elke speler moet bij aankomst worden gecontroleerd. Teams moeten de aankomst en vertrek van spelers en personeel spreiden en parkeerplaatsen aanwijzen om de maximale afstand tussen voertuigen te behouden.