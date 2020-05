Spaanse sportkrant maakt gehakt van Thibaut Courtois op zijn cover: “Waarom hou je je mond niet?”

Thibaut Courtois prijkt woensdag op de voorpagina van menig Spaanse sportkrant nadat de doelman van Real Madrid gezegd had dat het oneerlijk zou zijn concurrent Barcelona tot kampioen uit te roepen voor de competitie helemaal afgewerkt is. Dat schoot in het verkeerde keelgat in Catalonië, waar de lokale sportkrant een grote foto van de Rode Duivel op zijn cover zette, met een veelbetekenende “Courtois, waarom hou je je mond niet?”.

“Mochten ze morgen de Spaanse competitie stopzetten en zeggen dat Barcelona kampioen is, zou ik dat niet helemaal juist vinden. Dat hun trainer dat logisch noemt? Uiteindelijk hebben ze tegen ons gelijkgespeeld en verloren, dus ik denk dat wij hebben laten zien dat we de betere ploeg zijn. Ook al staan we twee puntjes achter. (...) Ik denk dat een kampioen bepaald moet worden op basis van alle matchen die gespeeld moesten worden. Als we niet alles kunnen afwerken, zou het beter zijn geen kampioen aan te duiden.”

Dat zei Thibaut Courtois dinsdag in een video-interview met Sporza, dat hij integraal op zijn website publiceerde. De uitspraken van de doelman werden algauw opgepikt door media over de hele wereld, en prijken op woensdag op de voorpagina van een paar van de meest toonaangevende sportkranten van Spanje. Vooral de kop die Sport, de huiskrant van Barcelona, erbij zet, laat weinig aan de verbeelding over. “Courtois, por qué no te callas?”, wat zoveel betekent als “Courtois, waarom hou je je mond niet?”

Het zinnetje verwijst naar een incident uit 2007 toen koning Juan Carlos I van Spanje toenmalig president van Venezuela Hugo Chavez op zijn plaats zette. De Spaanse koning sprak de woorden nadat Chavez op een internationale top de toespraak van de Spaanse minister-president herhaaldelijk onderbroken had door te roepen dat diens voorganger “een fascist” was.

La Liga hoopt in juni opnieuw van start te gaan. “Het is logisch dat de stand zou blijven zoals ze is als het seizoen niet afgewerkt kan worden”, reageerde Barcelona-trainer Quique Setien bij Sport op de uitspraken van Courtois. “Maar ik zou op deze manier niet graag de titel pakken. De realiteit is dat iedereen graag het seizoen zou afwerken, en kampioen wil worden door alle wedstrijden af te werken.”