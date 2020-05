Geens: ‘Mogelijk geeft Veiligheidsraad nu al beperkt perspectief op sociaal contact’

Vicepremier Koen Geens verwacht geen problemen als de winkels volgende week weer open gaan. Dat zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Meer sociaal contact toestaan is moeilijker, denkt Geens. ‘Maar iedereen weet dat we die stap gaan moeten zetten, omdat wij mensen leven van menselijk contact.’

‘Op dit ogenblik is het de verwachting dat winkels weer open kunnen’, bevestigde minister Geens op Radio 1. ‘We moeten altijd met twee woorden spreken en als de epidemie zich weer begint te verspreiden, moeten we eventueel een stap terug zetten. Maar als ik zie hoe de mensen zich tot nu toe aan quarantaine hebben gehouden en zie dat er in het buitenland geen stormloop is op de winkels, ben ik daar redelijk gerust in.’

Geens vreest geen lange rijen zoals we die zagen bij de opening van de recyclagecentra en de naaiwinkels: ‘Dat heeft met schaarste te maken, sommige mensen wilden al lang batterijen wegdoen of een stofje halen. Maar de beelden die ik nu in het buitenland zie, zijn niet die van Italiaanse tifosi die masssaal naar de voetbalstadions gaan.’

‘Of iedereen mondmaskers zal moeten dragen, moet nog bekeken worden’, wilde Geens nog niet specifiek op de maatregelen ingaan die de Veiligheidsraad zal opleggen. Wel zullen die volgens hem een stormloop onmogelijk maken, onder andere door de maximale capaciteit van winkels te beperken. ‘In elk geval zullen voorzorgsmaatregelen maximaal zijn.’

De eersteklassers hopen dat er vandaag ook een beslissing valt over de voetbalcompetitie. ‘Ik denk dat de ministers van Sport ons een zeer goed advies hebben voorbereid. We zullen zien wat kan en wat niet. Maar we zullen op een bepaald moment zekerheid moeten geven over een bepaald perspectief en dat zal voor de komende weken zijn. Mijn kleinkinderen willen ook graag gaan sjotten. ’

Winkelomgeving versus thuisomgeving

Volgens Geens beseft de Veiligheidsraad dat mensen ook nood hebben aan perspectief op sociaal contact. ‘Elke burger voelt die behoefte zeer sterk aan, maar je kan niet alles tegelijk. Intergenerationeel contact, bijvoorbeeld tussen grootouders en kleinkinderen, daar houden experts niet zo van. Maar het is duidelijk dat we ook daarin de komende weken perspectief zullen moeten bieden.’

‘In een winkelomgeving kan je relatief zeker zijn van het respecteren van de regels, en daar kan je op toezien. Maar als mijn jongste kleinkind rond mijn nek vliegt, is dat een ander verhaal’, denkt Geens. ‘Dan kan je niet vragen om eerst een mondmasker op te zetten. Maar iedereen weet dat we die stap ooit gaan moeten zetten, omdat wij mensen zijn en we leven van menselijk contact. Het zou mij daarom niet verbazen dat er nu al een beperkt perspectief gecreëerd wordt.’

Geens kwam ten slotte nog terug op de vraag van veel mensen, onder andere ook van Ive Marx in De Standaard, om de communicatie tussen de Veiligheidsraad en de experten openbaar te maken: ‘Om een vertrouwensrelatie te behouden tussen experten en politiek is confidentialiteit belangrijk. Het is ook heel moeilijk om daar publiekelijk over te debatteren. Als wij niet meer open met de experts kunnen spreken, wordt het heel moeilijk om beleid te voeren.’