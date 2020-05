Gezin prins Laurent getroffen door coronavirus

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is ook het gezin van prins Laurent getroffen door het coronavirus. Wie besmet raakte, houdt hij geheim. Een hospitalisatie was gelukkig niet nodig. Dat zei de prins in een interview met Le Soir.

Net als alle andere Belgen blijft de Belgische koninklijke familie sinds half maart in haar kot. Prins Laurent deed dat zelfs al vanaf begin maart. Ook zijn vrouw prinses Claire en hun kinderen Louise (16) en de tweeling Aymeric en Nicola (14) blijven al sinds dan zo veel mogelijk thuis, zijnde villa Clémantine in Tervuren. Laurent zit immers zelf in een risico groep, vertelt hij in een interview met de Waalse krant Le Soir. In 2014 belandde de prins op de dienst intensieve zorgen met een longontsteking.

‘We zijn echt heel voorzichtig geweest. Maar toch is het coronavirus ook bij ons geweest’, zegt Laurent. Iemand van zijn gezin, hij zegt liever niet wie, is besmet geraakt. Gelukkig was een hospitalisatie niet nodig, aldus de prins. De zieke heeft zichzelf geïsoleerd van de rest van het gezin en dat was genoeg.

Voor de prins is iedereen die zich niet aan de strikte coronamaatregelen houdt, een crimineel. Hij roept de Belgische bevolking op voorzichtig te zijn. ‘Wij volgden strikt de coronamaatregelen, en toch bereikte het virus mijn gezin. Kan je je dat voorstellen?’

Wereldwijde herdenkingsdag

Prins Laurent hoopt dat er na de coronacrisis een herdenkingsdag wordt uitgeroepen. ‘Ik vind dat het nodig is dat er na dit alles in België, in Europa of wereldwijd een herdenkingsdag wordt gecreëerd voor iedereen die de mens beschermt.’ Hij heeft dan niet alleen over dokters, zorgverleners, brandweermannen en de politie, maar ook over beroepen die de samenleving in stilte dienen zoals vuilnismannen, postmannen enzovoort.