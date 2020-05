Mountainbiker omgekomen bij aanrijding, bestuurster rijdt in paniek weg

Een 43-jarige mountainbiker uit Zulte kwam dinsdagavond om het leven bij een ongeval in Wielsbeke. De autobestuurster reed na de klap in paniek naar haar ouders.

Het ongeval gebeurde iets na 20 uur langs de Rijksweg in Wielsbeke. Peter M. (43) was er met zijn mountainbike onderweg in de richting van Oostrozebeke. Kort voor de rotonde met de Breestraat moest hij door een gebrek aan een fietspad op de straat rijden.

Een 26-jarige autobestuurster uit Wielsbeke die in dezelfde richting reed, werd mogelijk verblind door de zon en merkte de fietser niet op. Met haar Mercedes reed ze hem langs achteren aan. Peter M. werd van zijn fiets geslingerd en belandde in een gracht. Hij werd nog tien minuten gereanimeerd door een andere autobestuurder die voorbijkwam. Toch mocht die hulp niet meer baten, de man overleed ter plaatse.

De jonge vrouw reed na de klap verder. Ze vertelde aan haar moeder dat ze een ongeval had gehad. Die ging meteen ter plaatse om de politie in te lichten.