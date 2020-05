Trump wil corona-taskforce opdoeken

Het Witte Huis wil in de loop van de komende weken de speciale taskforce rond het coronavirus opdoeken en de focus verleggen naar de herlancering van de economie. Dat heeft president Donald Trump dinsdag laten verstaan.

‘We kijken nu een beetje naar andere zaken, zoals veiligheid en het heropenen van de economie en we zullen allicht een andere groep oprichten om dat te doen’, zei Trump bij een bezoek aan een fabriek in Arizona waar mondmaskers worden gemaakt - waar hij overigens tijdens een rondleiding zelf weigerde een mondmasker aan te doen hoewel het bedrijf dat wel verplicht aan zijn werknemers. Trump zette wel een veiligheidsbril op.

Met meer dan 70.000 overlijdens torsen de VS wereldwijd de zwaarste dodentol en het aantal besmettingen blijft in bepaalde delen van het land toenemen. Maar volgens Trump kan de lockdown niet blijven aanslepen. Hij moedigt de staten aan om het economische leven te hervatten, met respect voor de afstandsregels. Ongerustheid over een gebrek aan testmateriaal en contact tracing legt hij naast zich neer.

Fauci en Brix zullen blijven adviseren

De speciale taskforce werd eerder dit jaar in het leven geroepen om de snelle verspreiding van het virus in de VS in te dijken. De meest prominente medische leden, Anthony Fauci en Deborah Birx, zullen ook na het opdoeken van de taskforce het Witte Huis blijven adviseren.

Fauci wordt door de Amerikanen aanzien als een betrouwbare gids in deze crisis. De gerenommeerde immunoloog liet niet na om Trump soms subtiel te corrigeren wanneer de president zich tijdens persbriefings op het wetenschappelijke terrein begaf.