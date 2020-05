'Twee tinten grijs': recht de grote leegte in

Die blik in de ogen van Jan Van Eyken (65) toen ze hem net verteld hadden dat hij een danscursus moest volgen! Het was alsof hij de opdracht had gekregen om in hoogsteigen persoon in de slaap­kamer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un binnen te dringen om te zien hoe het nu eigenlijk zit met zijn gezondheid. Dat Van Eyken als Kreuners-gitarist ooit een hit heeft gehad met ‘Ik dans wel met mezelf’ is vast geen toeval.