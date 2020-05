Het succes van onze ‘exit’ staat of valt met hoe goed we aarden in de anderhalvemetermaatschappij. ‘De cijfers zijn hoopgevend’, merkt Steven Van Gucht (Sciensano) op. ‘Maar we zijn er nog niet vanaf. De grote effecten van té snel de maatregelen lossen, zullen we pas over 2 à 3 maanden zien.’