Trumps topadviseur mag niet getuigen voor ‘Trump-haters’ in Huis van Afgevaardigden

Anthony Fauci, de Amerikaanse topexpert inzake infectieziektes, mag deze week niet getuigen in het Huis van Afgevaardigden omdat daar te veel ‘Trump-haters’ zetelen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verklaard. Daarmee spreekt Trump wel een eerdere verklaring van het Witte Huis tegen.

Immunoloog Anthony Fauci maakt deel uit van de Coronavirus Task Force van het Witte Huis. Hij is een van de topexperts van Donald Trump voor de aanpak van de corona-epidemie.

Daarom had het Huis van Afgevaardigden, dat gecontroleerd wordt door de Democraten, vorige week gevraagd om Fauci op 6 mei te laten getuigen over de manier waarop de president de coronacrisis aanpakt. Maar het Witte Huis heeft dat verzoek geblokkeerd. Volgens een woordvoerder zou het ‘contraproductief’ zijn om hem te laten getuigen terwijl hij de handen nog vol heeft met het aanpakken van de epidemie.

‘Valstrik’

Maar dat argument is dinsdag door Trump zelf onderuit gehaald. Toen hij van journalisten opnieuw een vraag over het onderwerp kreeg voorgeschoteld, antwoordde de president dat Fauci daar niet mag getuigen omdat het Huis van Afgevaardigden ‘een valstrik’ is. ‘Het zit vol met Trump-haters’, zo wordt hij geciteerd door de Amerikaanse zender CNBC. ‘De Democraten zouden zich moeten schamen. Ze willen dat dit geen succes wordt.’

Trump zegt dat Fauci wel zal kunnen getuigen voor de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Fauci zal daar wellicht op op 12 mei voor een commissie verschijnen.