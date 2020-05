Dan toch muziekfestivals deze zomer: drive-in festivals

Kortrijk organiseert in juni een muziekfestival dat je beleeft vanuit de auto. Humo, De Morgen en radiozender Willy doen hetzelfde in juli en augustus. Zo wordt de zomer van 2020, de zomer van de drive-in festivals.

Midden juni komt er een meerdaags muziekfestival in Kortrijk. Het initiatief komt van Apache productions, dat ook het metalfestival Alcatraz organiseert, samen met de stad Kortrijk, Kortrijk Xpo en Studio Brussel. Wanneer het precies zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Omdat de maatregel inzake niet-essentiële verplaatsingen nog steeds geldt, zal de exacte startdatum van het festival pas aangekondigd worden vanaf het moment dat niet-essentiële verplaatsingen terug toegelaten zijn.

Op de vijf concertdagen gaat telkens een ander genre aan bod komen: belpop, rock, metal... Eén optreden is al vastgelegd: Spoil Engine, een West-Vlaamse metalband. Alle artiesten op de affiche gaan sowieso Belgen zijn.

Wie het festival bezoekt, moet in de auto blijven en naar de radio luisteren. Wie toch zo nodig moet, kan de toiletten bereiken via een vooraf bepaalde wandelroute. Medewerkers met mondmasker zullen de toeschouwers een hapje en drankje aanbieden in de auto. De claxon gebruiken, vervangt het applaus. Er zal plaats zijn voor 400 auto's op de parking van Kortrijk Xpo. De voertuigen zullen ver genoeg uit elkaar geparkeerd staan.

Ook in juli en augustus

In de zomermaanden juli en augustus nemen Humo, De Morgen en radiozender Willy de fakkel over. Op verschillende locaties in Vlaanderen zullen gedurende vier weekends muziekliefhebbers vanuit hun eigen wagen kunnen genieten van Belgische live-acts.

Informatie over data en locatie, de artiesten en tickets is er nog niet. De organisatoren zeggen dat ze het festival op poten zetten om de Belgische muziekscène te steunen. En omdat muziek bij de zomer hoort. In het buitenland zijn er al verschillende drive-in festivals georganiseerd. Singer-songwriter Mads Langer gaf een uitverkocht drive-in concert.