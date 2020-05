Lockdown of niet, de coke blijft ons land binnenstromen

Terwijl een groot deel van de samenleving stilligt door de maatregelen tegen het coronavirus, lijkt de cocaïnehandel er nauwelijks onder te lijden. De drugsbendes vinden hun weg om de maatregelen heen.

De hoeveelheid cocaïne die in beslag genomen wordt, geeft een indicatie van de totale hoeveelheid die het land binnenkomt. Zelfs middenin de lockdown lijkt het erop dat die hoeveelheid enorm groot is. Hoe lukt het de onderwereld om haar handel draaiende te houden? En wat kunnen we nog verwachten?

