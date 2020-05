Huisartsen vragen snelle resultaten van tests: ‘Binnen 12 uur’

De triagepunten en huisartsen zien de aanvragen voor coronatests stijgen, maar het is geen ‘tsunami’. ‘Mocht dat gebeuren, organiseren we een drive-in op het vliegveld van Goetsenhoven.’ De grote uitdaging nu? ‘Als de contractonderzoekers starten, moeten de resultaten van de tests best binnen de 12 uur beschikbaar zijn. Anders krijg je de epidemie niet onder controle.’