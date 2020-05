Tiktok is meer dan twee miljard keer gedownload

De wereldwijde lockdowns hebben de populariteit van de app Tiktok een serieuze duw in de rug gegeven. Als vierde app ooit haalt het twee miljard downloads binnen. Daarmee sluit het aan bij Facebook, Instagram en Whatsapp.

De Chinese video-app heeft er het beste kwartaal ooit voor een app op zitten met 315 miljoen nieuwe downloads. Dat meldt Sensor Tower, een bedrijf dat de groei van apps bijhoudt. Dat succes is vooral te danken aan jongeren die wereldwijd filmpjes opnemen waarin ze dansen, zingen, playbacken of mensen aan het lachen maken. Of iets compleets anders doen, want Tiktok heeft eigenlijk geen vast recept, behalve dat de filmpjes maximaal één minuut lang mogen zijn. Mogelijk is dat net de reden waarom de app het zo goed doet.

Vooral in India doet Tiktok het goed. Daar is de app 611 miljoen keer geïnstalleerd, goed voor één derde van het totaal. Opvolger China heeft bijna 200 miljoen installaties van Douyin, de Chinese versie van de app. Alleen Facebook, Instagram en Whatsapp overschreden die kaap van twee miljard installaties al. Youtube en Gmail worden wereldwijd door meer dan vijf miljard mensen gebruikt, maar die zijn op voorhand al geïnstalleerd op veel smartphones.

Amper vijf maanden geleden bereikte Tiktok de mijlpaal van anderhalf miljoen downloads. Het bedrijf werd opgericht in 2017 en werd immens populair in de Verenigde Staten nadat het in 2018 samensmolt met musical.ly, een gelijkaardige app. In 2018 en 2019 was Tiktok de meest geïnstalleerde app in de App Store van Apple. Toch werd de app vooral via de tegenhanger van Google gedownload: meer dan anderhalf miljard van de installaties gebeurden via de Google Play Store.