Vaticaan straft Belgische Broeders van Liefde: psychiatrische instellingen niet langer ‘katholiek’

De psychiatrische centra van de Belgische Broeders van Liefde mogen zich niet langer katholiek noemen. Dat heeft het Vaticaan beslist. Dat is het gevolg van het standpunt dat de organisatie innam pro-euthanasie.

De 12 psychiatrische afdelingen van de Broeders van Liefde in ons land mogen zich niet langer ‘katholiek’ noemen, zo schrijft het christelijke opinieweekblad Tertio. De vzw ontving een brief uit Rome. 'Daarin wordt verwezen naar een beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer, die stelt dat onze psychiatrische ziekenhuizen met onmiddellijke ingang – zijnde vanaf 30 maart 2020 – niet langer als katholieke instellingen beschouwd kunnen worden', bevestigt Raf De Rycke, voorzitter van de raad van bestuur van de organisatie Broeders van Liefde. 'Wij betreuren deze beslissing.'

De oorsprong van de beslissing ligt in een visietekst van de Belgische Broeders van Liefde uit 2017. Daarin besliste de organisatie dat euthanasie bij psychisch lijden in bepaalde omstandigheden moet kunnen. Daaraan werd meteen toegevoegd dat het hoofdbestuur van de Broeders in Rome, geleid door de Vlaming René Stockman, de koerswending uitdrukkelijk afkeurde.

Rechtszaak wegens diefstal

Stockman diende zelf een klacht in bij het Vaticaan. Kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van de Heilige Stoel, ging zich persoonlijk ontfermen over de situatie en de uitsluiting dreigde. Professor kerkelijk recht Rik Torfs (KU Leuven) probeerde nog te bemiddelen, maar beide partijen konden niet verzoend worden.

Een vorig dieptepunt in de vete kwam er in 2018, toen Stockman de Belgische broeders voor de rechter daagde wegens diefstal omdat ze ‘meer dan een miljoen euro’ van de Broeders van Liefde zouden overgebracht hebben naar een private stichting, of van plan waren dat te doen. Twee ‘ongehoorzame’ Vlaamse broeders met de hoogste functie in België en Europa werden niet herbenoemd.

'We blijven voortwerken'

Nu heeft het Vaticaan de Belgische Broeders dus losgelaten. Raf De Rycke maakt zich echter weinig zorgen. 'Wij blijven voortwerken met dezelfde naam, dezelfde missie en dezelfde visie, in het belang van de Belgische broeders, de medewerkers, de cliënten en de samenleving. Bovendien heeft zo’n kerkelijke beslissing geen burgerrechtelijke gevolgen.' Dat bevestigt ook Rik Torfs: 'Dat Rome het label "katholiek" afneemt, hoeft op zich niets te veranderen. Al vrees ik wel voor een lange juridische procedure met gezichtsverlies voor beide partijen.'

De vzw Broeders van Liefde heeft nauwe banden met de gelijknamige congregatie en heeft naast de psychiatrische instellingen in ons land ook nog tientallen scholen voor lager en secundair onderwijs, kinderdagverblijven en orthopedagogische centra, goed voor ruim 13.000 medewerkers.