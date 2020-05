Nicolas Cage speelt ‘Tiger king’ Joe Exotic in nieuwe serie

Acteur Nicolas Cage zal in een nieuwe reeks Joe Exotic spelen, de excentrieke figuur uit de Netflixdocumentaire Tiger king. Dat meldt Variety.

De nieuwe serie heeft nog geen naam gekregen, maar zal in totaal acht afleveringen tellen. Cage kruipt in de huid van dierentuineigenaar Joe Exotic (echte naam: Joseph Allen Maldonado-Passage). De documentaire Tiger king op Netflix wordt door velen geroemd als ‘absurder dan fictie’. Zo kwam Joe in 2016 op als presidentskandidaat voor de Verenigde Staten en zit hij nu een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor dierenmishandelingen en beschuldigingen van huurmoord. Exotic beschrijft zichzelf als een ‘homo, schietgrage cowboy met een nektapijt’.

Joe Exotic. Foto: AFP

Stof genoeg om nog een fictiereeks over te maken, vinden ook de producers van Imagine Television Studios en CBS Television Studios. Zij maken er geen documentaire van, wel een fictieve reeks. Die speelt zich af in het leeuwenpark van Joe Exotic en vertelt hoe Joe is geworden wie hij is en hoe hij vecht om zijn park te behouden. Het is de eerste keer dat Nicolas Cage in een serie speelt: hiervoor acteerde hij uitsluitend in films. Hij won een Oscar voor zijn rol in Leaving Las Vegas en is verder bekend van films als National Treasure en Face/Off.

Het is nog niet bekend op welk streamingplatform de reeks te zien zal zijn, maar Variety meldt dat de reeks ergens in de komende dagen verkocht wordt. Daarnaast is het nog niet bekend voor wie de rol van Joe Exotics aartsvijand, dierenrechtenactiviste Carole Baskin, weggelegd is. Zij beschuldigt Exotic van misbruik en uitbuiting van wilde dieren.

64 miljoen kijkers

Net als de oorspronkelijke Tiger king-documentaire wordt de serie met Cage gebaseerd op het artikel van Texas Monthly dat verscheen in juni 2019: ‘Joe Exotic: A dark journey into the world of a man gone wild’. De Netflixdocumentaire kwam online op 20 maart en werd door 64 miljoen mensen bekeken, mede dankzij de wereldwijde lockdowns.

De dierentuineigenaar groeide al snel uit tot een internetfenomeen en het onderwerp van talloze memes. Eerder dit jaar werd nog een fictieve serie over Joe Exotic aangekondigd door Universal Content Productions. Daarin wordt Carole Baskin het spilfiguur. Ze wordt gespeeld door Kate McKinnon.