‘Zwarte dag’ voor Deme na ongeval met kraanschip

De baggergroep Deme zou in juni een splinternieuw kraanschip inzetten voor windmolenparken op zee. Een mislukte test trekt daar een streep door.

De Belgische baggeraar Deme moet in ijltempo op zoek naar andere gespecialiseerde vaartuigen voor de bouw van grote windenergieparken op zee. Het plan om het nagelnieuwe megakraanschip Orion te gebruiken is voor onbepaalde tijd uit­gesteld na een zwaar ongeval.

Het kraanschip raakte ernstig beschadigd tijdens een laadtest in de haven van het Duitse Rostock. De 170 meter lange kraanarm klapte in elkaar tijdens een ultieme proef om de maximale hijs­capaciteit van 5.000 ton uit te proberen. Bij het ongeval vielen enkele gewonden.

Het vaartuig zou na deze test en een proefvaart nog deze maand opgeleverd worden. Dat was een erg strakke timing, want in juni was al een eerste grote opdracht geprogrammeerd: de plaatsing van 103 stalen staketsels (‘jackets’ in het jargon) voor een wind­energieproject langs de Schotse kust. Het orderboek voor de Orion was goed gevuld, meldt de woordvoerster van Deme, Vicky Cosemans. Na de klus in Schotland moest het schip voor de Britse kust 165 ­monopijlers plaatsen voor een ­ander offshorewindpark.

Volgens Cosemans gaat Deme er alles aan doen om de start­datum van deze werken te halen. De baggergroep bekijkt of het binnen de eigen vloot een vervanger voor de Orion kan vinden. Maar de woordvoerster van Deme sluit het huren van vaartuig(en) niet uit.

Over de financiële impact op Deme wil Cosemans niets kwijt. Het kraanschip Orion is het paradepaardje van een groot investeringsprogramma ter waarde van bijna 500 miljoen euro. Deme zelf beschouwde de Orion als een gamechanger voor de bouw van windparken op zee. Cosemans ­beschouwt het uitvallen ervan als een ‘zwarte dag’ voor het bedrijf.