Vijf topgolfers spelen vijf zaterdagen op rij virtuele toernooien voor het goede doel

Vijf topgolfers nemen het vanaf 9 mei vijf zaterdagen tegen elkaar op in een reeks virtuele toernooien. Ze zamelen daarmee geld in voor het goede doel.

De Duitser Martin Kaymer, de Nederlander Joost Luiten, de Fransman Mikael Lorenzo Vera, de Engelsman Lee Westwood en de Oostenrijker Bernd Wiesberger zijn de hoofdrolspelers in het BMW Indoor Invitational, een nieuwe serie virtuele golftoernooien, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste simulatortechnologie. Nu de toernooiagenda wegens de coronapandemie in duigen ligt, proberen veel profs thuis met de nieuwste TrackMan software en simulatoren hun golfspel scherp te houden. De BMW Indoor Invitational stelt hen in staat om het tegen elkaar op te nemen. de fans kunnen hun acties op de social media kanalen van de European Tour bekijken.

De nieuwe serie zal bestaan uit vijf keer een ronde strokeplay op enkele van Europa’s meest iconische golfbanen: de St. Andrews Old Course, de Royal Portrush golfbaan, de München Eichenried golfbaan, de Valderama golfbaan en de Wentworh golfbaan.

Elke toernooiwinnaar ontvangt tienduizend dollar voor de door hem gekozen organisatie die zich inzet in de strijd tegen het coronavirus.