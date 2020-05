Nederlands ramadan-programma stopt na bedreigingen: ‘Gaan je doorzeven met kogels’

Het Nederlandse radiostation FunX stopt met ‘Ramadan Late Night’. Die beslissing kwam er nadat presentator Morad El Ouakili zeer expliciete doodsbedreigingen had gekregen. ‘Als ik de studio uitloop met twee beveiligers die meerijden tot aan mijn huis, houdt het op.’

Dj Moradzo - zoals de artiestennaam van El Ouakili luidt - kreeg doodsbedreigingen omdat hij tijdens Ramadan Late Night muziek draaide, wat ongepast zou zijn tijdens de islamitische vastenmaand. ‘Diverse medewerkers van FunX en hun omgeving zijn met de dood bedreigd en aangezien hun veiligheid vooropstaat hebben we extra beveiliging in moeten huren’, verklaarde de zender in een persbericht. ‘Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen.’

FunX, een radiostation van de Nederlandse openbare omroep dat zich met veel urban muziek focust op de steden, begon vorig jaar met het programma en besloot na veel positieve reacties om dit jaar te hernemen. ‘Het is een programma waarin we het mooie van de ramadan naar voren willen brengen’, legde El Ouakili vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal uit. ‘Dat mooie is eraf wanneer ik de studio uitloop met twee beveiligers die meerijden tot aan mijn huis. Dan houdt het op.’

De radiopresentator deed vorige week al aangifte van de doodsbedreigingen. Volgens hem komen ze vooral uit extremistische hoek, nadat campagne tegen hem gevoerd werd op Instagram. El Ouakili las op het NOS Radio 1 Journaal enkele van de zeer expliciete dreigberichten voor die hij de afgelopen dagen kreeg: ‘Morad stel je eens voor dat je na een lange nacht de studio uitloopt, je twee jongens in regenpakken van een motorscooter ziet afstappen die vervolgens je borstkas doorzeven met kogels. Was dit het dan allemaal dan waard geweest? Zulke dingen gebeuren echt.’

Vlaamse versie gedwarsboomd door corona

Studio Brussel zond ook bij ons vorig jaar een programma rond de ramadan uit. In Ramadamadingdong hadden de broers Rachid, Mous en Sef Lamrabat het vijf weken lang over de vastenmaand. Ze nodigden gasten uit voor de iftar, de maaltijd waarmee het vasten ’s avonds gebroken wordt, en speelden hun favoriete muziek.

Dit jaar was StuBru van plan om in Ramadamadingdong verschillende mensen rond de ramadan samen te brengen, maar die plannen werden gedwarsboomd door de coronacrisis. De radiozender laat echter weten heel tevreden te zijn over wat het programma vorig jaar teweeggebracht heeft.