Bondscoach Roberto Martinez: 'Opnieuw voetballen zou goed zijn voor de samenleving'

Bondscoach Roberto Martinez hoopt dat de sportwereld mits 'wat berekende risico’s' zo snel mogelijk weer kan hervatten na de coronacrisis. 'Ik denk dat er voor sportmensen een rol weggelegd kan zijn om velen het licht te doen zien aan het einde van de tunnel', zegt hij.

De trainer van de Rode Duivels benadrukte in een betoog in The Football Show bij Sky Sports de maatschappelijke functie van professionele sporters in tijden van corona. 'Als sportmensen moeten we erover nadenken wat berekende risico’s te nemen als het veilig is, want het zal de maatschappij helpen als de sportwereld weer opgestart kan worden. Ik krijg het gevoel dat de spelers dat risico wel bereid zijn te nemen met de maatregelen die van kracht zijn in de Bundesliga of La Liga', verwees hij naar Duitsland en Spanje, waar pas gevoetbald mag worden nadat elke profspeler getest is op corona.

'Ik bedoel niet dat ze risico’s moeten lopen of moeten riskeren dat het virus zich weer kan verspreiden. Ik bedoel het tegenovergestelde, dat we kunnen proberen iedereen zich een beetje beter te laten voelen. Er zijn veel mensen die hun leven riskeren op dit moment. En ik denk dat er ook voor sportmensen een rol weggelegd kan zijn om velen licht te doen zien aan het einde van de tunnel. Maar eerst moeten de overheden groen licht geven.'

Alle professionele sporten, inclusief het voetbal, liggen intussen al bijna twee maanden stil door de uitbraak van het coronavirus. Op woensdag spreekt de Nationale Veiligheidsraad zich uit over de kwestie. De raad van bestuur van de Pro League heeft intussen al beslist een punt te zetten achter het huidige voetbalseizoen, maar die keuze is nog niet bekrachtigd door de algemene vergadering. In Engeland, waar Martinez zijn uitspraken deed, hopen ze vanaf de week van 8 juni weer te kunnen voetballen.