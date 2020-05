Een nieuw fietspad in de Wetstraat beroert de gemoederen. Op de drukke Brusselse verkeersas werd één rijstrook opgeofferd voor een breed fietspad. De groenen krijgen het verwijt van ‘dogmatisme’. Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) bijt van zich af: ‘Dit was noodzakelijk.’

Vannacht zijn wegenwerkers gestart met de aanleg van een nieuw fietspad in de Wetstraat in Brussel. Het brede fietspad moet meer plaats bieden en veiliger zijn dan de bestaande smalle fietsstroken, die niet afgescheiden zijn van het voetpad.

Het gevolg: de Wetstraat moet het met één rijstrook minder doen. Ook op andere verkeersassen sneuvelen rijstroken: de Louizalaan en de Keizer Karellaan. Auto’s moeten wijken voor fietsers. En als vanouds brengt het een discussie op gang die veel dieper gaat. Wie krijgt voorrang: de Vlaamse pendelaars die in Brussel komen werken (met de auto) of de Brusselaars (op de fiets)?

De werken die minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt start, passen in een ‘exitstrategie’ voor de hoofdstad. De bedoeling is het openbaar vervoer te ontlasten door meer ruimte voor fietsers te creëren. ‘Uit onderzoek blijkt dat veel pendelaars het openbaar vervoer het liefst willen ruilen voor de fiets, mits voldoende infrastructuur. Wij gaan in op die vraag: we plannen per direct maar liefst 40 kilometer extra fietspad in de hoofdstad, en we roepen Brusselaars op de fiets te nemen’, verklaarde Van den Brandt vorige week.

‘Onleefbaar voor automobilisten’

Maar de fietspaden oogsten kritiek, nu de werken begonnen zijn. Onder meer van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voegt zich bij andere critici op Twitter die het over ‘dogmatisme van Ecolo hebben’ en over ‘het leven van automobilisten onleefbaar maken’. Zelf schrijft hij: ‘Waar is de globale visie op mobiliteit? Dit symbool vervangt reflectie en perspectief.’ En ook: ‘Stop met die symbolen.’

Volgens Francken is het niet ‘zomaar een fietsstrook’: ‘De kloof tussen Brussel en Vlaanderen maar zeker ook Vlaams-Brabant wordt alsmaar groter. Vroeg of laat leidt dit tot een breuk.’ En ook: ‘GroenLinks is vastberaden om Brussel terug aan de Brusselaars te geven, hun goed recht. Met telewerken en verdere decentralisatie moeten we dat maar laten gebeuren. Bye bye Belgium’.

Maar Van den Brandt bijt terug op Twitter: ‘Gewoonlijk rijden tijdens de spits 3.000 mensen langs de Wetstraat, tegenover ongeveer 2.000 voetgangers en fietsers. Tot gisteren hadden de auto’s 12 meter plaats, de anderen 5,5 meter. Een nieuw evenwicht was nodig.’