DNA-onderzoek op twee haren op pet lijkt betrokkenheid met Théo Hayez te bevestigen

Het DNA-onderzoek op een pet dat in het kader van het onderzoek naar de vermiste Belg Théo Hayez werd uitgevoerd, lijkt te bevestigen dat die aan hem toebehoorde. Dat heeft Belga vernomen uit goede bron.

Volgens een bericht dat de familie van Théo Hayez maandag op Facebook plaatste werden er nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar de verdwijning. Ook heeft de politie de resultaten van het DNA-onderzoek naar twee haren die werden gevonden in een pet aan hen bezorgd, zo schrijft de familie.

De pet werd in juli vorig jaar door vrijwilligers gevonden in de struiken naast de vuurtoren van Byron Bay tijdens een van de vele zoekacties. De pet toonde vergelijkingen met degene die Théo Hayez de nacht van zijn verdwijning droeg.

De resultaten van het DNA-onderzoek die door de Australische autoriteiten zijn uitgevoerd 'wijzen op een familieband en neigen de betrokkenheid van de pet te bevestigen en dus ook dat Theo Hayez in deze omgeving aanwezig was', zo werd vernomen uit goede bron, meldt belga.

Familie geeft niet op

De Australische politie kon over het onderzoek niets kwijt nu dat in handen is van de ‘coroner’ van de staat New South Wales (NSW), een soort onderzoeksrechter.

Het is bijna een jaar geleden dat de jonge man vermist raakte. Théo Hayez werd het laatst gezien op 31 mei 2019 in Byron Bay. De 19-jarige Belg, die met zijn rugzak door Australië trok, verliet die avond rond 23 uur de Cheeky Monkey’s Bar. Op camerabeelden is te zien dat hij daarna te voet verder ging. De dag nadien werd het signaal van zijn telefoon opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay. Maar wat er daarna gebeurd is, blijft tot op vandaag een mysterie.

Talrijke zoektochten, onder meer aan de hand van het gsm-signaal van Hayez, leverden nog niets op. Maar dat betekent niet dat zijn familie het opgeeft, blijkt uit een bericht in de Facebookgroep Looking for Théo Hayez, waarin vrijwilligers zich verzameld hebben die willen helpen of al geholpen hebben aan de zoektocht.

In het bericht uit de familie haar dankbaarheid voor de interesse en steun die ze nog steeds voelt. 'We hebben minder van ons laten horen sinds het begin van dit jaar', schrijven ze. 'De belangrijkste reden daarvoor is dat we door het lopende onderzoek van de politie voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen. We denken elke minuut aan Théo. Ons hart breekt elke dag en we hopen dat de politie snel duidelijkheid zal hebben voor ons.'

Er hebben nieuwe zoektochten plaatsgevonden, klinkt het, maar ze mogen geen details delen. 'Maar we roepen nog altijd elke getuige of mensen met informatie op om van zich te laten horen.' De zoektocht wordt nationaal en internationaal nog uitgebreid, klinkt het verder. 'We hebben nieuwe posters gemaakt, een nieuwe versie van de website is onderweg en we bereiden nieuwe communicatietools voor om ons te begeleiden in die taak. Binnenkort is het een jaar geleden en het belangrijk dat iedereen over Théo blijft praten. We geloven nog altijd dat er iemand is die ons kan helpen om te ontdekken wat er echt met hem gebeurd is.'