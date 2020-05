Vlaamse regering trekt ruim honderd miljoen uit voor contactonderzoek covid-19

De ziekenfondsen zijn samen met een consortium van callcenters en consultancybedrijf KPMG officieel aangeduid als de ‘externe partner’ voor het contactonderzoek in de bestrijding van de covid-19-pandemie. Voor dat werk is een maximumprijs van ruim 101 miljoen euro afgesproken.

Na verschillende keren de beslissing uit te stellen, heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zopas officieel bevestigd dat de overheidsopdracht voor het contactonderzoek onder andere gaat naar de ziekenfondsen. De voorbije dagen raakte bekend dat een vereniging van de ziekenfondsen, genaamd ZPG Intermut, hoogstwaarschijnlijk die opdracht zouden binnenhalen. Zij worden aangevuld met een consortium van de callcenters Koramic2Engage, N-Allo, Callexcell en Yource, en het consultancybedrijf KPMG.

Tegen volgende week maandag moeten er voor Vlaanderen 864 ‘callcenter agents’ en 46 ‘callcenter supervisors’ worden ingeschakeld. Daarnaast zijn er ook 289 ‘field agents’ en 16 ‘supervisors’ nodig.

‘De partners zullen samen de gevraagde capaciteit aan medewerkers kunnen leveren’, laat Beke weten. ‘KPMG zal instaan voor de ondersteuning bij de strategische coördinatie. Het systeem van contactonderzoek zal vanaf 11 mei volledig operationeel zijn, met de benodigde capaciteit.’

Voor de opdracht, die zeven maanden zal lopen, trekt de regering iets meer dan 101 miljoen euro uit. ‘Dat is een maximumprijs’, wordt verduidelijkt. ‘De Vlaamse overheid zal betalen op basis van geleverde prestaties.’

De gunning van de opdracht voor het contactonderzoek had heel wat voeten in de aarde: de eerste overheidsopdracht werd ingetrokken nadat de Inspectie van Financiën op problemen had gewezen. Vorige week werd dan een nieuwe gelanceerd, waarbij het de bedoeling was om tegen eind vorige week de gunning af te ronden. Uiteindelijk heeft het tot deze ochtend geduurd voor alles rond was.