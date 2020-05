‘De mol’ trok de meeste kijkers op zondag, maar hoe ziet de tv-avond er voortaan uit?

Ontmaskerd of niet, ook in haar laatste aflevering als saboteur trok Alina afgelopen zondag de meeste kijkers naar zich toe. ‘De mol’ kroont zich tot winnaar van de felbevochten strijd om zondagavond, waar het moest opboksen tegen kleppers als ‘Blind getrouwd’ en ‘Twee tot de zesde macht’. Maar hoe ziet uw tv-avond op zondag er voortaan uit?

Met bijna 1,2 miljoen kijkers bleef de traditionele onthullingsaflevering van De mol ietwat onder haar eigen piekcijfer. De ‘gewone’ afleveringen lokten de voorbije weken gemiddeld 1.466.074 Vlamingen naar Vier. Maar nog steeds heerste De mol over het scherm: op Eén klokten Jeroen Meus en Twee tot de zesde macht af op 1.126.000 kijkers, terwijl VTM met de oproepaflevering van Boer zkt vrouw bleef steken op 627.000 kijkers. Bijna 200.000 paar ogen minder dan bij de finale van Blind getrouwd een week eerder. De titanenstrijd tussen Eén, VTM en Vier eindigt dus in het voordeel van die laatste.

Maar wat nu? Komende zondag schakelt Vier over naar een terugblik op Gert late night, gevolgd door een aflevering van Influencers. Het sketchprogramma van Bart De Pauw scoorde afgelopen weekend amper 200.000 kijkers. Bij VTM staat nog één oproepaflevering van Boer zkt vrouw op de agenda. Eén legt de sterkste papieren voor, met deze week de seizoensfinale van de fictiereeks GR5 en een speciale laatste aflevering van Twee tot de zesde macht. Daarin nemen de grote zenders het opnieuw tegen elkaar op: Jeroen Meus ontvangt van iedere zender een BV-duo. Marleen Merckx en Philippe Geubels vertegenwoordigen Eén, voor VTM nemen Tien om te zien-coryfeeën Willy Sommers en Anne De Baetzelier deel en Vier vaardigt Jelle De Beule en Jeroom af.

Waes is back

De week nadien schuift de openbare omroep haar sterkste wapen weer naar voren: Tom Waes. Eerst gaat de wereldreiziger in het eenmalige Reizen Waes blijft thuis na hoe de coronacrisis leeft in de landen die hij de afgelopen jaren bezocht, daarna volgt de driedelige minireeks Reizen Waes: Japan. En met het twaalfde seizoen van Flikken Maastricht heeft Eén vanaf 17 mei nog een tweede publiekstrekker in petto. Voor een volgende clash der zenders op zondagavond is het wellicht wachten tot het najaar.