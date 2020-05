Luc Nilis wil hogerop: “Als Kompany belt, zal ik zeker opnemen”

Luc Nilis is weer werkzoekende. De ex-Rode Duivel ziet zijn contract als spitsentrainer en assistent-coach bij het Nederlandse VVV Venlo eind juni aflopen en wil graag een nieuwe stap zetten in zijn carrière. Hij zet de deur alvast open voor oude liefde Anderlecht. “Als Vincent Kompany belt, zal ik zeker opnemen.”

Nilis was de voorbije zes jaar in Nederland aan de slag. Eerst als spitsentrainer van PSV, daarna combineerde hij die functie met die van assistent-trainer bij het meer gemoedelijke VVV Venlo. Zijn contract daar loopt echter op 30 juni af, terwijl het huidige seizoen al stopgezet is door de coronacrisis. “Ik heb hier enorm veel opgestoken, maar nu is het verhaal in Venlo klaar voor mij”, zegt hij bij Sporza. “Ik wil vooruit.”

De voormalige aanvaller met de geweldige trap weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Maar een club als Anderlecht, waar hij acht jaar voetbalde, daar zegt hij alvast geen nee tegen. “Als Vincent Kompany belt, zal ik zeker opnemen”, lacht hij. Volgens hem heeft de club potentieel. “Er lopen nu zoveel aanvallende talenten rond, jongens met potentieel zoals Colassin, Doku, Dimata, Amuzu. Als die hun traptechniek perfectioneren en op de details voor het doel letten, zal Anderlecht snel opnieuw de top halen.”