Eerste veroordeelde voor inbreuken op coronamaatregelen loopt opnieuw tegen de lamp

De man die als eerste in België door de correctionele rechtbank veroordeeld werd omdat hij herhaaldelijk de coronamaatregelen niet had nageleefd, is enkele dagen later opnieuw betrapt toen hij zich niet aan de maatregelen hield. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man, A.S., was op 24 april veroordeeld tot een werkstraf van 125 uur en is nu opnieuw gedagvaard. Op 15 mei moet hij al voor de rechtbank verschijnen.

De politie had A.S op 25, 26 en 29 maart al in totaal viermaal aangesproken en gewaarschuwd omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde. Kort na die laatste controle op 29 maart betrapte de politie hem in Sint-Jans-Molenbeek opnieuw in het gezelschap van iemand die niet tot zijn gezin behoorde, terwijl hij niet de nodige afstand hield. De agenten riepen hem opnieuw op het matje, maar A.S. begon daarop omstaanders op te jutten en aan te zetten tot relletjes. Niemand van de omstaanders of buurtbewoners reageerde echter, waarna de man op de loop ging. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in hem te arresteren.

Het parket vervolgde hem voor inbreuken op de coronamaatregelen en voor weerspannigheid. De rechtbank oordeelde dat de inbreuken op de coronamaatregelen, die ook niet betwist werden, bewezen waren, maar van weerspannigheid was volgens de rechtbank geen sprake. Voor de inbreuken op de coronamaatregelen kreeg de man een werkstraf van 125 uur.

Enkele dagen later, in de nacht van 28 op 29 april, betrapte de politie hem al op het Voltaireplein in Sint-Jans-Molenbeek, in het gezelschap van vier vrienden. A.S. gaf meteen toe dat hij de coronamaatregelen niet naleefde, waarop het Brusselse parket hem opnieuw dagvaardde. ‘Hij riskeert opnieuw een gevangenisstraf die kan oplopen tot 3 maanden en een boete van 4.000 euro’, aldus het parket.