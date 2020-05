Deze maatregelen worden in de grote winkelstraten genomen

Als alles volgens plan verloopt, mogen we vanaf maandag 11 mei terug naar de winkel. Maar onze winkelstraten zullen er dan niet meer uitzien zoals voor de coronamaatregelen. Want steden en gemeenten voeren allerhande eigen regels in om het shoppen veilig te laten verlopen. En wie gaat winkelen, checkt best vooraf eens hoe dat moet. Want in Antwerpen moet je rechts stappen, in Oostende soms eens links en in Blankenberge kun je letterlijk voor een gesloten poort komen te staan.