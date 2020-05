Australië en Nieuw-Zeeland willen elkaars toeristen opnieuw verwelkomen

Australië en Nieuw-Zeeland willen op korte termijn hun grenzen opnieuw openstellen voor elkaars toeristen. Ze zijn niet de enige landen die een zogenaamde reisbubbel willen creëren.

Net zoals heel wat andere landen sloten Australië en Nieuw-Zeeland hun grenzen om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Nu de situatie er bijna onder controle is, denken ze na over een heropstart van hun economie en toerisme. In de eerste plaats willen de buurlanden de grenzen openen voor elkaar, al is dat nog niet meteen voor morgen.

‘Pas wanneer we er zeker van zijn dat we geen besmette gevallen zullen invoeren vanuit Australië, én dat we zelf geen besmettingen exporteren, kan dat gebeuren’, zei Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern aan de pers, na een videovergadering met het Australische kabinet.

Nieuw-Zeeland, dat vijf miljoen inwoners telt, heeft al twee dagen op rij geen nieuwe besmettingen vastgesteld en het aantal overlijdens door covid-19 bleef beperkt tot twintig. In Australië werd dinsdag wel nog een coronagerelateerd overlijden vastgesteld in een woonzorgcentrum, wat het dodental op 97 brengt.

Regelmatige vluchten tussen de beide landen zouden opnieuw kunnen worden opgestart, kort nadat binnenlandse vluchten worden hernomen, zei de Australische premier Scott Morrison. ‘Wanneer Australiërs opnieuw van Melbourne naar Cairns kunnen reizen, kunnen ze ook van Melbourne naar Auckland of Christchurch vliegen’, aldus Morrison.

Eerste stap

Australië en Nieuw-Zeeland zijn niet de enige landen die de mogelijkheid van een zogenaamde reisbubbel bekijken, wat reizen tussen twee of meer landen zou toelaten als een eerste stap in het hernemen van het internationaal toerisme.

Oostenrijks minister van Toerisme Elisabeth Köstinger opperde vorige maand al de mogelijkheid om de grenzen te openen voor toeristen uit landen die de epidemie onder controle hebben, en keek daarbij in de eerste plaats naar buurland Duitsland, dat met dertig procent het belangrijkste aandeel in het Oostenrijks toerisme vertegenwoordigt.

Ook de Toerismeministers van Slovenië en Kroatië zaten vorige week samen om de mogelijkheid te bekijken hun grenzen te openen voor elkaar. Heel wat Slovenen hebben immers een vakantieverblijf aan de Kroatische kust, en het zou een eerste test zijn om een zogenaamde ‘corona-corridor’ in te voeren, zodat ook toeristen uit Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland deze zomer veilig naar Kroatië kunnen reizen.

Ook Griekenland hoopt weer snel toeristen te kunnen verwelkomen, maar rekent daarvoor op de invoering van een ‘covid-19-paspoort’ of ‘gezondheidspaspoort’. Een document dat geldig zou zijn in alle EU-lidstaten en officieel bevestigt dat de toerist in zijn thuisland getest is op het virus en niet besmet is.