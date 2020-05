‘Duivelskoppel’ krijgt nieuw assisenproces

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft het verzet van Jean-Claude Lacote (53) en Hilde Van Acker (57) ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de beschuldigden een nieuw proces zullen krijgen voor het West-Vlaamse assisenhof. Het koppel werd in december 2011 bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman.

Op 23 mei 1996 werd het levenloze lichaam van Marcus Mitchell aangetroffen in de duinen van De Haan. De man was vanop enkele centimeters afgemaakt met twee kogels in het hoofd. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Levenslang

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht. Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assisen in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell.

Jean-Claude Lacote werd uiteindelijk pas op 20 november 2019 ingerekend in Abidjan, zijn ex-vrouw werd de volgende ochtend in dezelfde Ivoriaanse stad gearresteerd. Van Acker kondigde snel aan dat ze naar België wilde terugkeren, onder andere met het oog op haar behandeling tegen borstkanker. De rechter in Abidjan oordeelde in januari dat ze uitgeleverd mochten worden, wat op 18 februari ook effectief gebeurde.

Verzet

Kort na de uitlevering tekende de verdediging verzet aan tegen hun veroordeling. Door een wetswijziging was het een tijdje onduidelijk of de KI dan wel de rechters van het eerste proces bevoegd waren om over dat verzet te oordelen. De KI heeft zich nu bevoegd verklaard en geoordeeld dat het verzet ontvankelijk is. Het tweede proces tegen Lacote en Van Acker zal wellicht in het najaar van start gaan voor het hof van assisen in Brugge.