Derde arts op corona-afdeling ‘valt’ uit het raam

Een Russische spoedarts, Alexandr Shulepov, bevindt zich in kritieke toestand na een val uit het raam op de tweede verdieping van een ziekenhuis in Novaya Usman.

Hij is de derde dokter in twee weken tijd die in soortgelijke omstandigheden gekwetst raakt. Dat meldt de Russische nieuwssite Meduza, die zich baseert op een lokale krant en een collega van Shulepov, Alexander Kosyakin.

Shulepov had op 22 april in een video alarm geslagen omdat hij moest blijven doorwerken, ook al had hij covid-19 opgelopen. Tegen Meduza had hij gezegd dat hij vreesde voor repercussies van het ziekenhuisbestuur. Ook klaagde de arts aan dat er te weinig beschermend materiaal aanwezig was in zijn ziekenhuis.

Daarop begon het ziekenhuis een administratieve procedure tegen de arts. In een video gedateerd op 25 april verklaarde Shulepov dat hij ‘emotioneel’ was geweest. Het ziekenhuisbestuur zei dat er wel degelijk voldoende materiaal aanwezig was.

Eerder viel spoedarts Natalya Lebedeva, ook besmet met covid-19, uit het raam van een ziekenhuis in de buurt van Moskou. Officieel ging het om een ongeluk, maar volgens collega’s was het zelfmoord. Ook hoofdarts Elena Nepomnyaskaja viel uit het raam, kort na overleg met lokale autoriteiten. Ook zij verzette zich tegen het gebrek aan uitrusting.

In Rusland stijgt het aantal coronabesmettingen pijlsnel. Dokters zeggen dat ze al zeker zeventig overleden collega’s te betreuren hebben.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.