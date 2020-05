VUB-rector Caroline Pauwels verkozen met 91 procent van stemmen

Tijdens een online persconferentie zijn dinsdagochtend de resultaten van de rectorverkiezingen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) bekendgemaakt. Caroline Pauwels, de enige kandidate om zichzelf op te volgen, kreeg 91,36 procent van de stemmen.

Het was al langer bekend dat Pauwels, bij een gebrek aan tegenkandidaten, aan een tweede en laatste ambtstermijn als rector van de VUB zou beginnen. Tussen 20 april en 4 mei stemden 6.850 mensen, naast de professoren mochten voor de tweede keer ook alle personeelsleden van de universiteit en het UZ Brussel en alle studenten met een diplomacontract deelnemen.

Van die stemmen ging 91,36 procent naar Pauwels, 591 mensen stemden tegen de huidige rector. ‘Dit duidelijke mandaat van vertrouwen van de hele VUB-gemeenschap in mijn beleidsplannen motiveert me meer dan ooit om te blijven bouwen aan de verdere groei van de VUB als onderzoeksgedreven onderwijsinstelling in het zeer diverse Brussel met een sterke Europese en internationale verankering’, reageerde Pauwels. ‘Ik ben alle VUB-ers die hun stem uitbrachten ook zeer dankbaar dat zij in deze moeilijke corona-periode hun grote betrokkenheid bij de VUB blijven tonen door aan de virtuele stembusgang en de onlinedebatten deel te nemen.’