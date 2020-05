Koning Willem-Alexander gaf maandag, tijdens de Dodenherdenking, op een vrijwel verlaten Dam in Amsterdam een historische speech. Hij had het onder andere over de rol van zijn overgrootmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag volgt een ingetogen herdenking van Bevrijdingsdag, 75 jaar na de bevrijding van Nederland van de bezetting van de nazi’s.

Alle festivals en andere festiviteiten voor Bevrijdingsdag werden afgelast door corona, deze feestdag moet thuis gevierd worden in Nederland. Op maandag, tijdens de Dodenherdenking, hield de koning al een toespraak in Amsterdam tijdens de Nationale Herdenking. Dat is een primeur, nooit eerder nam een staatshoofd het woord tijdens de Dodenherdenking.

De koning maakte van de gelegenheid gebruik om een stem te geven aan Nederlanders die zich in de steek gelaten voelen. Hij had het over zijn overgrootmoeder, koningin Wilhemina, die volgens velen hevig verzet voerde tegen de nazi’s vanuit Engeland, maar amper oog had voor het leed van de joden in haar land.

‘Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden’, zei de koning. ‘Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.’ Deze passage bestempelen veel Nederlanders als ‘moedig’. De voorzitter van het Centraal Joods Overleg in Nederland, Eddo Verdoner, zei op NOS dat Willem-Alexander een ‘zeer indrukwekkende en krachtige’ toespraak had gegeven. Verdoner had oog voor de tweestrijd van de koning. ‘Hij zag het felle verzet van zijn overgrootmoeder, maar hij zag ook hoe onderdanen dat niet hoorden in haar woorden. Dat vond ik prachtig verteld.’ Voor Verdoner kwam de boodschap over als oprecht.

‘Het is op zijn minst bijzonder’, vindt verslaggever Koninklijk Huis voor NOS Kysia Hekster. Het is volgens haar de eerste keer dat een lid van het koningshuis zich zo expliciet uitspreekt over de rol van koningin Wilhelmina. ‘Er is in de Joodse gemeenschap, maar ook daarbuiten, kritiek op de optredens van Wilhemina bij Radio Oranje, omdat ze op een enkele uitzondering na nooit is ingegaan op de Jodenvervolging. Ze voelen zich niet gesteund, omdat ze dat niet heeft veroordeeld’, zei Hekster. De erkenning van dat gevoel door koning Willem-Alexander brengt 75 jaar na datum nog veel los in Nederland.

‘Willem-Alexander wist dat ieder woord op een weegschaal gelegd zou worden’, zei Frank van Vree, directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) aan NOS. ‘Het klonk heel oprecht en het toont dat hij zijn eigen familiegeschiedenis niet uit de weg wil gaan’, zei hij over de passage van koningin Wilhemina.

‘Sobibor begon in het Vondelpark’

‘De koning sprak misschien wel de dapperste woorden uit zijn publieke leven’, schreef columniste bij de Volkskrant Sheila Sitalsing. Ze had het over de verwijzing naar zijn overgrootmoeder, maar ook over de passage waarin de koning verwees naar het transport van de joden, ‘dwars door deze stad, dwars door dit land, voor de ogen van landgenoten’.

‘Het leek zo geleidelijk te gaan, elke keer een stapje verder’, zei de koning. ‘Sobibor begon in het Vondelpark, met een bordje: “Voor Joden Verboden”.’ De koning had het ook over wegkijken, over collectieve schuld en over de verantwoordelijkheid die we nu dragen.

Eerder hield ook de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg een toespraak, in de lege Nieuwe Kerk. Hij riep politici op om zich uit te spreken tegen het uitsluiten van mensen om wie ze zijn. Daarvoor gebruikte hij een citaat van Primo Levi, die Auschwitz overleefde: ‘Ik kan niet begrijpen, niet verdragen, dat men een mens niet beoordeelt naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort.’

Lees de volledige toespraak van koning Willem-Alexander hier.

Bekijk de volledige viering hier: