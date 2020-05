Baas Engelse spelersvakbond: “Het is een optie om speelhelften korter te maken dan 45 minuten bij hervatting Premier League”

Maakt de Premier League het seizoen af met ingekorte wedstrijden? Volgens Gordon Taylor, de baas van de Engelse spelersvakbond, is dat alvast een voorstel dat op tafel ligt.

Taylor ventileerde de zorgen van de spelers uit de Engelse Premier League over een mogelijke hervatting van de competitie. “Ze moeten zeker zijn dat het veilig is om terug te keren”, zei de sterke man van de Professional Footballers’ Association bij BBC Radio 4. Daarna had hij het over enkele opmerkelijke denkpistes die de gezondheid van de profvoetballers zou moeten garanderen.

“We weten nog niet hoe die toekomst eruit zal zien, maar we weten wel welke voorstellen gedaan worden”, klonk het. “Er is de mogelijkheid meer wissels door te voeren, om speelhelften niet de volle 45 minuten te laten duren en wedstrijden te laten afwerken op neutraal terrein. Er worden veel dingen naar voren geschoven, maar we moeten nu afwachten wat de voorstellen zijn en dan samen een mening formuleren.”

Clubdokters ongerust over hervatting

Het is niet het eerste originele voorstel dat de ronde doet in een poging de Premier League toch maar af te werken. De voorbije weken werd er ook al luidop aan gedacht de Engelse hoogste klasse desnoods naar het buitenland te verhuizen. In Australië, dat minder zwaar getroffen werd door de coronacrisis, liet een lokale senator zelfs al weten dat de Premier League er welkom is om de overige 92 wedstrijden van het seizoen te spelen.

Voorlopig hoopt de Premier League dat ze in de week van maandag 8 juni zou kunnen hervatten. Dat leidde echter tot ongerustheid bij enkele clubdokters, meldde de BBC maandag. “Er zijn dokters die denken dat het mogelijk is, er zijn er die twijfelen en er zijn er die denken dat het onmogelijk is”, vertelde Eamonn Salmon, de chief executive van de Football Medicine and Performance Association (FMPA). “Ik neem aan dat je dat kan vergelijken met een doorsnee van onze maatschappij op dit moment.”