Paus schenkt fondsen aan transgendergemeenschap

Paus Franciscus heeft fondsen geschonken aan een transgendergemeenschap nabij Rome, van wie er velen sekswerkers zijn. De gemeenschap zou hard getroffen zijn door de coronapandemie en velen van hen konden geen uitkering aanvragen.

Nadat ze hun plaatselijke parochie hadden benaderd voor essentiële zaken, vroegen ze ook paus Franciscus om hulp. De paus gaf vorige week groen licht om geld naar de gemeenschap te sturen.

De plaatselijke priester, pater Andrew Conocchia, vertelde aan het Italiaanse nieuwsagentschap Adnkronos dat ‘dit niet enkel een gezondheidsnoodsituatie is, maar ook een sociale noodsituatie. We behandelen deze mensen alsof ze onzichtbaar zijn. Als het coronavirus nooit had plaatsgevonden, had ik ze misschien nooit persoonlijk ontmoet, hadden ze misschien nooit om hulp in een kerk gevraagd en hadden we misschien niet de kans gehad om te praten, elkaar te kennen en te delen.’

Het gebaar staat in contrast met het standpunt van paus-emeritus Benedictus XVI over de holebigemeenschap. In zijn meest recente biografie distantieert de vorige paus zich bijvoorbeeld expliciet van het homohuwelijk. Toch is het ook voor paus Franciscus opvallend dat hij zo expliciet de transgendergemeenschap helpt. In het verleden heeft hij homoseksualiteit bijvoorbeeld een modetrend genoemd. En onder hem verwierp het Vaticaan vorig jaar nog het idee dat mensen het recht hebben om van geslacht te veranderen.