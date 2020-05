Verkoop Victoria’s Secret definitief van tafel

Lingeriemerk Victoria’s Secret wordt dan toch niet verkocht aan het investeringsfonds Sycamore Partners. Moederbedrijf L Brands gaat voorlopig niet op zoek naar een nieuwe koper.

Eind februari lag een akkoord op tafel waarbij Sycamore Partners 55 procent van de aandelen in Victoria’s Secret zou verwerven voor 525 miljoen dollar, maar voor de deal rond was, krabbelde het investeringsfonds terug. Volgens Sycamore had L Brands belangrijke verkoopsvoorwaarden geschonden naar aanleiding van de coronacrisis, door onder andere huurbetalingen op te schorten. Sycamore stapte eind april naar een rechtbank in Delaware om een nietigverklaring te bekomen.

Maar tot een rechtszaak zal het niet komen. Moederbedrijf L Brands aanvaardt dat de verkoop niet doorgaat, werd maandag bekendgemaakt. Het bedrijf gaat later deze maand meer details vrijgeven over de toekomstplannen van Victoria’s Secret, nog steeds het grootste lingerielabel op de Amerikaanse markt.

Dat het label voor een grote uitdaging staat, is zeker. De voorbije jaren haakten heel wat consumenten af omdat ze snakten naar meer inclusie, terwijl Victoria’s Secret bleef vasthouden aan zijn ultraslanke, blanke Angels in niemendalletjes. The New York Times pakte eerder dit jaar ook uit met getuigenissen van vrouwen - van medewerkers tot modellen - die seksueel werden lastiggevallen door het topmanagement.

Tot slot was er ook de wankele positie van ceo Leslie Wexner, wiens naam werd genoemd in het schandaal rond miljardair Jeffrey Epstein, verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes. Hoewel de deal met Sycamore werd afgeblazen, is het nog steeds de bedoeling dat Wexner aftreedt als ceo. Andrew Meslow, die nu nog Bath & Body Works leidt, zal ceo worden van het moederbedrijf, aldus het persbureau Bloomberg.