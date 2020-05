In Zuid-Korea beginnen baseball- en voetbalcompetities weer

In Zuid-Korea trekt de sportwereld zich gaandeweg weer op gang. Het land was enkele maanden geleden een van de eerste brandhaarden van het coronavirus en ging in lockdown om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vandaag (dinsdag) worden voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis in Zuid-Korea vijf wedstrijden uit de baseballcompetitie gespeeld, vrijdag wordt er opnieuw gevoetbald in de K-League. Vanaf volgende week zijn er competities in het vrouwengolf.

Wegens de coronacrisis zijn er heel wat maatregelen van kracht. De spelers moeten mondmaskers dragen, behalve op het terrein en op de bank. Voor de wedstrijd wordt twee keer hun lichaamstemperatuur gemeten. Er mogen geen handen geschud worden en ook ‘high fives’ zijn niet toegelaten, om de fysieke contacten tot een minimum te beperken.

De Amerikaanse sportzender ESPN zal wekelijks zes wedstrijden uit de Koreaanse baseballcompetitie uitzenden, om zo de Amerikaanse fans tegemoet te komen die al weken zonder baseball zitten aangezien de competitie in de VS stilligt.

Dankzij een agressieve teststrategie kon de regering in Seoel de voorbije maanden het virus in Zuid-Korea enigszins binnen de perken houden. Dinsdag waren er slechts drie nieuwe gevallen, wat het totaal op 10.804 brengt. 252 mensen in Zuid-Korea overleefden de longaandoening niet.